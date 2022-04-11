القصيدة المُختالة - فاطمة الفلاحي

2022/04/11 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 231.أَ تذكر متى تَفجرت الكلمات في ينابيع الهوى !!أَ تذكر متى وَزعتك أخيلة الشوق!!أَ تذكر متى قلت سيستَقر الوجع ..!!أَ تذكر متى قلت ستَكف عن مواراتي !!متى يصبح الضوء عطرًا ؟متى تولد فراشات النار؟متى تشيخ القلوب،متى صرتُ برفقة الجنون ؟.232.تتوسد أرصفة المشتكى وغصة غيابك الموجع،تنام بصدرها أنات،تُنبت أظفارها في الروح فتقطر دمًا ودمعًا.233.

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