مسلسل (الجاسوسية ) الوثائقي هل هو دعاية أمريكية رخيصة ؟؟ - علي المسعود

2022/04/11 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود Spycraft مسلسل وثائقي عن عالم التجسس عرضته منصة نيتفلكس متكون من 8 حلقات ، سلسلة تبحث في الطرق المختلفة التي تجسست بها البلدان على بعضها البعض وجمع المعلومات الاستخبارية على مدى عقود و يتم إختبار طرق مختلفة للتجسس في كل حلقة ، من تسميم الأعداء إلى إستخدام الجنس كأسلوب للابتزاز أو الإكراه .



من خلال عمليات إعادة تمثيل ومقابلات الخبراء لرسم صورة لكيفية تغير جمع المعلومات الاستخبارية بعدة ط ......





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