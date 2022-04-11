صاحب البدلة الواقية من البلل - عبدالرزاق دحنون

2022/04/11 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون تحقيق صحفي عن مأساة الشاب السوري معاذ البلخي الذي عُثر عليه في بحر الشمال1بلا أثرالعاصفة البحرية الآن على أشدها، آتية من الجنوب الغربي، إذ يرتدى معلم بناء عجوز معطفه وحذاءه المطاطي قبل الخروج من منزله.



على مقربة من هذا الخليج المقفر، أمواج عاتية يبلغ ارتفاع بعضها أربعة أمتار تضرب الحواف الصخرية وتنشر رذاذ البحر على مسافة مئات الأمتار بامتداد مساحات الرعي لدى أبعد نقطة جنوبي الن ......





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