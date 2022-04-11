محددة الفئة.. تربية واسط توجه طلباً رسمياً لدعم موظفيها بمنحة غلاء المعيشة

2022/04/11 | 11:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت المديرية العامة لتربية واسط اليوم الاثنين، طلباً إلى محافظة واسط لتمويل موظفيها منحة غلاء معيشة.وبحسب وثيقة حصلت عليها ايرث نيوز، فقد دعت المديرية إلى تمويل حسابها الجاري لدى مصرف رافدين الكوت، بمنحة غلاء المعيشة لموظفي مديريتنا (ملاك دائم – محاضرون) ممن يتقاضون رواتب اقل من 500 ألف دينار”.

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تربية واسط توجه طلباً رسمياً لدعم موظفيها بمنحة غلاء المعيشة أولاً على ايرث نيوز.

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