2022/04/11 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة الإيرانية ،اليوم الاثنين، عن تسمية سفير جديد لها في العراق.

وخلا مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، انه “تم تعيين حسین آل صادق سفيراً جديداً في العراق، خلفاً لايراج مسجدي”، مبيناً أن آل صادق سيبدأ مهامه قريبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تعين آل صادق سفيراً لدى العراق خلفاً لايراج مسجدي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تعين آل صادق سفيراً لدى العراق خلفاً لايراج مسجدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).