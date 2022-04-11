2022/04/11 | 11:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين إن روسيا دمرت أنظمة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات كانت دولة أوروبية قد زودت بها أوكرانيا.وأضافت الوزارة أن صواريخ كاليبر روسية أُطلقت من البحر أمس الأحد دمرت أربع منصات صواريخ من طراز إس-300 كانت مخبأة في حظيرة طائرات في ضواحي مدينة دنيبرو الأوكرانية.وقالت روسيا إن 25 […]

ظهرت المقالة وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير منصات صواريخ إس-300 في أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير منصات صواريخ إس-300 في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير منصات صواريخ إس-300 في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).