ايران تعين حسین آل صادق سفيرا جديدا في العراق خلفا لايرج مسجدي

2022/04/11 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسمية سفير جديد لها في العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي حضره مراسل (بغداد اليوم)، انه "تم تعيين حسین آل صادق سفيرا جديدا في العراق خلفا لايرج مسجدي".

وأضاف ان "حسین آل صادق سيبدأ مهامه قريبا".

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