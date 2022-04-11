كتيبة غزلان البادية تلوّح بالانسحاب من الدوري الممتاز

2022/04/11 | 11:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعلوَّح رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي عباس مهدي الغريري بالانسحاب رسمياً من منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم على خلفية الأزمة المالية التي تعصف بالنادي.وقال الغريري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" فريق النجف ينشط في الدوري الممتاز منذ العام 1986 ولغاية الآن لم يهدد بالهبوط الى دوري الدرجة الأولى وهو منافس قوي ومن فرق المقدمة"، مبيناً أن" النادي يمرّ بأزمة مالية حقيقية تهدد اللاعبين والجهاز الفني وحتى الادارة ؛لكون الحكومة المحلية تتبع خطوات روتينية في التعامل مع الأزمة بالرغم من جديَّتها في توفير الأموال ، ولكن الطرق الروتينية قد تحتاج الى زمن طويل وقد يتعارض مع مصلحة النادي بسبب التزامات النادي بعقود اللاعبين والمدربين وباقي الاستحقاقات الأخرى".وأضاف الغريري، أن" مطار النجف يعد هو الراعي الرسمي والداعم للنادي بحسب القرار الصادر من مجلس المحافظة للعام 2015 والذي ينص على ربط النادي بمطار النجف مالياً وادارياً، وبالفعل كانت إدارة المطار تقوم بصرف منحة مقدارها مليون دولار سنوياً، واستمر الصرف لغاية العام 2020، بعدها انقطع التمويل؛ ما تسبب بكارثة مالية انعكست سلباً على مستوى الفريق في المنافسة المحلية".وتابع الغريري، أن" إدارة النادي تطالب الحكومة بإدراج نادي النجف ضمن الأندية المؤسساتية لتحقيق العدالة بين الفرق ، إذ إن 16 فريقاً من أصل 20 فريقاً يشاركون في الدوري الممتاز، تابعين لمؤسسات حكومية ويتقاضى منحاً سنوية كبيرة مقابل أربع فرق تكاد تكون ميزانيتها خاوية من الأموال بالرغم من ان نادي النجف هو من احد الاندية الجماهيرية وله قاعدة واسعة في المسابقة".واشار الغريري الى أن" النادي لديه عقود مع لاعبين ولم يتم تسليم مستحقاتهم منذ أكثر من سبعة أشهر بالإضافة الى عقود المحترفين وهذا بحد ذاته أمر معقد، لما يترتب عليه من تبعات قانونية في حال توجيه شكوى من المحترفين ضد النادي في الاتحاد الآسيوي"، مؤكداً أن" فريقنا لديه مباراة مهمة يوم الأربعاء المقبل أمام نفط الوسط ضمن الجولة الـ 27 ، وفي حال لم تستجب الجهات المعنية لمناشدة النادي فان الإدارة والجهاز الفني واللاعبين سيعلنون انسحابهم بشكل رسمي من الدوري الممتاز".

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