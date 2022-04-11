بين إطعام أطفالهم أو اصطحابهم إلى الطبيب.. أزمة لبنان تزيد من مصاعب سكان وادي خالد

2022/04/11 | 12:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفعت الاحتياجات المتزايدة للمجتمعات في لبنان الناس إلى إعطاء الأولوية لشراء الطعام على حساب الوصول إلى الرعاية الصحية، في بلد تنتشر فيه خصخصة الرعاية الطبية بشكل كبير.ولتجنب إنفاق المال، يؤخّر الكثير من الأشخاص طلب الرعاية إلى حين تدهور حالتهم الصحية ووصولها إلى درجة حرجة.وفي هذه المرحلة، يكون قد فات الأوان لاتخاذ تدابير الرعاية الوقائية وتكون الحاجة إلى العلاج في المستشفى ملحة.

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