مسلحون يفتحون النار على مواطن أمام محكمة استئناف ميسان

2022/04/11 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

فتح مسلحون مجهولون، اليوم الإثنين، نيران أسلحتهم على مواطن أمام محكمة استئناف ميسان.

وقال مصدر أمني، لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين فتحوا النار على مواطن اثناء تواجده امام محكمة استئناف ميسان ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر، أن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية، انما فقط تضرر عجلة المدني المستهدف بعدد الاطلاقات النارية".

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