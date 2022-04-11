نائب ايزيدي يتحدث عن إبادة جديدة قد تطال مخيمات النازحين

2022/04/11 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

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حمل النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل علي اغا، اليوم الاثنين، الحكومة والمنظمات الإنسانية، مسؤولية الأوضاع المأساوية في مخيمات النازحين في إقليم كردستان، محذرا من إبادة جديدة قد تطال النازحين.

وقال في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الحكومة والمنظمات الإنسانية الدولية تتحمل المسؤولية الأخلاقية نتيجة الأوضاع الصعبة في مخيمات النزوح الخاصة بأهالي سنجار في إقليم كردستان، محذرا من إبادة بيئية جديدة قد تطالهم نتيجة تراكم النفايات في مخيمات النازحين في إقليم كردستان".

واستنجد علي آغا "بكل الجهات المعنية بضرورة توفير المستلزمات اللازمة للنهوض بواقع النازحين المزري، اذ ان النازحين يمرون بظروف صعبة بعد مغادرة المنظمات وعدم اهتمامها لظروف المخيمات".

وانتقد خليل ووزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، وقال، ان "الوزارة تهتم بعوائل الدواعش وتهمل عوائل النازحين".

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