ائتلاف المالكي يعلن تحقيق تقدم بمباحثات تشكيل الحكومة ويؤكد: غير ملزمين بمهلة الصدر

2022/04/11 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الإثنين، عن آخر المستجدات بشأن مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عضو الائتلاف، فاضل موات، لـ(بغداد اليوم)، إن "الاطار التنسيقي والذي يشكل ائتلاف دولة القانون الجزء الأساسي منه، يواصل المباحثات حيث هنالك يوميا وبشكل مكثف لقاءات مع باقي الكتل السياسية والتي أبدت تجاوبا واضحا مع المبادرة التي اطلقت".

وأضاف موات، أن "هناك تقدما كبيرا في المباحثات ووصلتنا رسائل واستجابات جدية ومهمة".

وتابع: "نحن نعمل بمعزل عن مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فحواراتنا مستمرة ولم تتوقف اصلا، ونحن غير ملزمين بأي مهل يمنحها الآخرون وانما نلتزم فقط بالسياقات والتوقيتات الدستورية والقانونية".

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