بالصور..ملعب صلاح الدين الأولمبي يشهد تقدماً في الإنجاز

2022/04/11 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتواصل وزارة الشباب والرياضة أعمالها في مشروع ملعب صلاح الدين الأولمبي الذي يتّسع لـ(30) ألف متفرج ، تنفذهُ شركة بنگادا الإيطالية.وقال مدير مكتب المهندس المقيم قصي سمير، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" العمل في مشروع ملعب صلاح الدين الأولمبي شهد تقدماً ملحوظاً في حجم العمل الكلي وتذليل جميع الصعاب بفعل التواصل المثمر لوزير الشباب عدنان درجال ".وأوضح سمير، ان" وتيرة العمل شهدت تقدماً واضحاً في جميع مفاصل المشروع خلال الشهر الحالي والسابق والشروع بمرحلة جديدة نحو تكامل شكل الملعب الخرساني"، لافتاً الى أن" نسبة البناء والعمل الكلي تسير وفق الخطة الموضوعة للإنجاز بصورة جيدة".

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