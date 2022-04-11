المالكي لـ(ايرث نيوز): تمسك التحالف الثلاثي بآرائه تسبب بالانسداد السياسي

2022/04/11 | 12:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، اليوم الاثنين، ان تمسك التحالف الثلاثي بآرائه وعدم الانفتاح على القوى الأخرى تسبب بالانسداد السياسي الحاصل في البلد.وقال المالكي في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “المشهد السياسي في العراق يعاني من الركود والجمود والانسداد وبالتالي لا توجد اي بوادر لحلحلة ما نحن فيه من انسداد […]

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