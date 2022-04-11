نائب يكشف 9 مخالفات في مشروع أنبوب “البصرة – العقبة”.

2022/04/11 | 12:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو مجلس النواب احمد طه الربيعي، الاثنين، عن تقديم 9 مخالفات في عقد انبوب نقل النفط الخام (البصرة -العقبة).وقال الربيعي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “لازالت حكومة تصريف الأمور اليومية مستمرة بمخالفة الدستور والقوانين النافذة باتخاذ قرارات مرتبطة بموضوعات استراتيجية ممزوجة بالإضرار الاقتصادي وتكبيل القرار السيادي الوطني ، وآخر تلك […]

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