كاراجر يتغنى بصلاح ويؤكد ان مستقبل اللاعب مقلق

2022/04/11 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق جيمي كاراجر، مدافع ليفربول السابق، على مستقبل الجناح المصري محمد صلاح مع الريدز، حيث ينتهي عقده في صيف 2023، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وقال كاراجر، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “هل مستقبل صلاح مصدر قلق؟ نعم..



لأنه أسطورة ليفربول”.

وواصل: “إنه أحد أعظم اللاعبين، ليس فقط في هذا الجيل، لكن بشكل عام من الذين رأيناهم يرتدون قميص ليفربول..



لذا نريد التأكد من أنه مستمر لمدة ثلاث أو أربع سنوات مقبلة”.

وأضاف: “ما زلت أعتقد أن صلاح سيوقع عقدًا جديدًا..



ليفربول أفضل مكان بالنسبة له، وقد أصبح نجمًا في هذا النادي..



كما أن يورجن كلوب يبرز أفضل ما لديه..



لن يكون معقولًا أن يغادر”.

وتابع: “المستوى الذي يقدمه صلاح الآن، وتواجده مع أحد أفضل المدربين في العالم، وضمن أحد أفضل فرق العالم، وما فعله خلال السنوات الخمس الماضية، يجعله أحد أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص ليفربول على الإطلاق”.

واستكمل كاراجر: “أعتقد أنه سيكون من المحزن أن ينتقل صلاح إلى نادٍ آخر..



وإذا انتقل إلى نادٍ منافس في إنجلترا، سيفقد إرثه في ليفربول”.

واختتم: “انظر إلى ما حدث عند رحيل فرناندو توريس إلى تشيلسي، لا أعتقد أن هذه الخطوة ستكون رائعة في مسيرته..



أين يمكنه أن يذهب الآن إلى فريق أفضل من ليفربول؟”.

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