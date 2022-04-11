روسيا: إسقاط طائرتين ومروحية واستهداف 78 منشأة عسكرية أوكرانية خلال اليوم الماضي

2022/04/11 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الدفاع الروسية ،اليوم الاثنين، أن سلاح الجو الروسي أصاب 78 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال اليوم الماضي، تضمنت مراكز قيادة ودفاعات جوية ومستودعات ذخيرة ومواقع تمركز للقوات الأوكرانية.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية يومية، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز “سو-25” في مقاطعة خاركوف، إضافة إلى 4 طائرات مسيرة في خاركوف ودونيتسك ونيكولايف، كما تم إسقاط مروحية من طراز “مي-24” في مقاطعة خيرسون.

وأشار كوناشينكوف إلى أن خلال الليلة الماضية دمرت صواريخ روسية عالية الدقة أطلقت من الجو ورشة لإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية واقعة في مقاطعة دونيتسك، بما فيها من منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز Buk-M1 وOSA-AKM.

وأدت ضربات عالية الدقة في مقاطعة دونيتسك، إلى تدمير 9 دبابات و5 مدافع ذاتية الحركة “2 أس 3 أكتسيا” و5 أنظمة راجمات صواريخ “غراد”، إضافة إلى مقتل نحو 60 عنصرا من كتائب القوميين المتطرفين.

وبلغ إجمالي الأهداف التي تم تدميرها منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا، 129 طائرة و99 مروحية و243 منظومة للدفاع الجوي من طراز S-300 وBuk-M1 وOsa AKM، و441 طائرة بدون طيار، و2079 دبابة ومدرعة أخرى، و239 راجمة صواريخ، و909 قطع من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 2003 مركبات عسكرية خاصة.

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