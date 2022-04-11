التربية تعلق امتحان مادة “الاجتماعيات” للسادس الابتدائي وتصدر بياناً

2022/04/11 | 12:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية، تعليق امتحان مادة “الاجتماعيات” لتلاميذ الصف السادس الابتدائي في الامتحانات العامة للعام الدراسي 2021 – 2022 .وأضافت الوزارة في بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي اليوم، ان اللجنة الدائمة للامتحانات العامة قررت تعليق امتحان مادة “الاجتماعيات” لتلاميذ الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي ، حيث ستكون الفحوص الداخلة في الامتحانات كالآتي : (التربية […]

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