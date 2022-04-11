2022/04/11 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس حركة الجيل الجديد الكردية، شاسوار عبد الواحد، بان العملية السياسية في الاقليم انتهت.

وقال في تغريدة على تويتر ما هو نصه:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجيل الجديد: العملية السياسية انتهت والبرلمان معطل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجيل الجديد: العملية السياسية انتهت والبرلمان معطل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).