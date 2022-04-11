بيان رسمي يوضح حقيقة اغتيال مواطن أمام محكمة استئناف ميسان

2022/04/11 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

أوضحت محكمة استئناف ميسان، اليوم الاثنين، حقيقة اغتيال مواطن امام مقرها.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة اغتيال أمام محكمة استئناف ميسان لاحد المواطنين"، مبينةً انه "تم انتقال قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت اللواء الحقوقي ناصر لطيف الأسدي على الفور".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ومطاردة الجناة ومداهمتهم وإلقاء القبض عليهم والان هم رهن التحقيق لحين إكمال الإجراءات القانونية بحقهم لاحالتهم للمحكمة المختصة".

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