2022/04/11 | 13:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تتناول الطعام بسبب الإجهاد؟ هل تتناول وجبات طعام خفيفة في منتصف الليل؟ هل تتناول الطعام حتى تشعر بعدم الارتياح؟ إذا كنت تقوم بهذه الأشياء، فقد يكون من الصعب عليك التوقف عن تناول الطعام وفقدان الوزن.تقول ليزا يونغ، مؤلفة كتاب "Finally Full, Finally Slim" إن "الأكل الواعي" يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن في هذه الحالة.الأكل الواعي هو عملية تركيز انتباهنا على اللحظة الحالية، ما يعني أننا لا نتناول الطعام بدافع العادة

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