عبد الواحد يطلب مساعدة بغداد: العملية السياسية في الإقليم انتهت والأمور تتجه للانفجار

2022/04/11 | 13:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه رئيس حراك الجيل الجديد المعارض في إقليم كردستان شاسوار عبد الواحد، اليوم الاثنين، نداءً إلى المجتمع الدولي وبغداد لانقاذ الوضع في الإقليم.وقال عبد الواحد في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز، إن “العملية السياسية في الاقليم قد انتهت ، البرلمان معطل ولا توجد نية لاجراء الانتخابات، وجميع المؤسسات مشلولة.لذلك نطلب من […]

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