زيلنسكي يطالب الدول الغربية بمزيد من المساعدات للنجاة من الحرب

2022/04/11 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على وقع استمرار العملية العسكرية الروسية في بلادها لليوم الـ 47 على التوالي، جدد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي مطالبة الدول الغربية بمزيد من المساعدة والأسلحة.

وقال في تصريحات جديدة ،اليوم الاثنين، “نريد المزيد من المساعدات للنجاة من هذه الحرب”.

كما رأى أن بلاده تحملت عناء حرب أعدت لها روسيا لمدة 10 سنوات، بحسب ما نقلت رويترز.

واعتبر أن موسكو تهدد أوروبا بأكملها وليس أوكرانيا فحسب، فهي تسعى لإخضاع كييف ومن ثم الهجوم على دول مجاورة.

واتهم زيلينسكي القوات الروسية بتدمير بلاده، والقيام بأعمال نهب وسلب واغتصاب.



وقال إن “الروس دمروا أكثر من 900 جامعة وأكثر من 300 مستودع أدوية منذ بدء الحرب”، حسب زعمه.

كما جدد اتهامه لروسيا باستهدافها أماكن تمركز المدنيين في سائر أنحاء البلاد.

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