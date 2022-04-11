انسحاب فريق صيني آخر من دوري أبطال آسيا بسبب قيود كورونا

2022/04/11 | 13:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، انسحاب نادي شنغهاي بورت من دوري أبطال آسيا بسبب قيود كوفيد-19 في المدينة.

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