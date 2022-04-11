الحرب المدمرة في اوكرانيا تفتح شهية احتكارات انتاج الاسلحة - تيسير خالد

2022/04/11 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيسير_خالد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي وتفكك ما كان يسمى المعسكر الاشتراكي فضلا عن حلف وارسو في تسعينات القرن الماضي استقر النظام الدولي على هيمنة كاملة للولايات المتحدة الاميركية على ما اصبح يسمى بنظام القطب الواحد .



كان هذا على الصعيد السياسي والعسكري ، اما على الصعيد الاقتصادي والمالي تحديدا فقد استقر النظام المالي الدولي على هيمنة مطلقة للدولار ، الذي حل محل الذهب كغطاء لاحتياطات الدول .



في هذا النظام ع ......





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