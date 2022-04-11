كمين يطيح بـ”لص متلبس” في الحلة.. هذه التفاصيل

2022/04/11 | 13:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الإثنين، القبض على لص متلبس بسرقة دراجة نارية في كمين أمني مُحكم.وأضافت الشرطة في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “الكمين نفذته مفارز قسم مكافحة الإجرام ضمن مرآب مستشفى الإمام الصادق (ع) وسط مدينة الحلة “.وأشارت إلى أن “المتهم إعترف صراحة لدى التحقيق معه عن قيامه بسرقات […]

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