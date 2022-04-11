2022/04/11 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام اجتماعا بمقر الاتحاد، لمناقشة الموقف النهائي لكارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخب الفراعنة.

وأشاد اتحاد الكرة المصري حسب بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالجهد الكبير الذي بذله كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب الفراعنة وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، والتي صعد فيها المنتخب المصري للمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

ومن جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر عربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين مؤكدا دعمه للكرة المصرية.

ووجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب الجلسة الشكر لكيروش بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد المصري ينهي عقد مدربه البرتغالي كيروش) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد المصري ينهي عقد مدربه البرتغالي كيروش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).