2022/04/11 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال أرين روبن النجم السابق في منتخب هولندا وفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إنه “عانى بشكل حقيقي” لإكمال الماراثون الأول له في مدينة روتردام الهولندية يوم الأحد رغم أنه أنهاه في وقت جيد للغاية بالنسبة له.

وأنهى روبن، 38 عاما، السباق في زمن بلغ 3 ساعات و13 دقيقة و57 ثانية، فيما حقق الهولندي عبدي ناجيي، الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو الأخيرة، رقما هولنديا جديدا، بعدما أنهى السباق بزمن ساعتين و4 دقائق و56 ثانية.

وقال روبن، الذي كان يعاني من تقلصات في ساقيه، عقب السباق: لم يكن الأمر ممتعًا ، لم يكن ممتعًا حقا، لقد نجحت، ولكن هذا كل شيء.



لقد كانت معاناة حقيقية”.

وشارك روبن الذي اعتزل كرة القدم الاحترافية العام الماضي للمرة الثانية بعد فترة قصيرة مع فريق غرونينغن الهولندي، في المنافسات إلى جانب إربن وينيمارس، بطل العالم السابق في التزلج السريع، لتحفيز باقي المشاركين في الماراثون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روبن بعد مشاركته في ماراثون روتردام: لقد كانت معاناة حقيقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روبن بعد مشاركته في ماراثون روتردام: لقد كانت معاناة حقيقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).