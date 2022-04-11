2022/04/11 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على (25) متهماً بينهم (6) بجرائم "الدكة العشائرية" وضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة ومواد مخدرة وحجز (120) دراجة نارية مخالفة.

وذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفق الخطة الامنية المرسومة لشهر رمضان المبارك وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات تستمر قطعاتنا الامنية بالانتشار ونصب السيطرات المفاجئة وتكثيف الجهود الاستخبارية وتأكيداً لتوجيهاتها المستمرة لتعزيز الامن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة بغداد بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادة علميات بغداد التي اثمرت عن: القاء القبض على (25) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم (6) متهمين بجرائم الدكة العشائرية وفق المادة 4/2 ارهاب، ليتركوا خلفهم (4)مصابين باطلاق نيرانهم وضبط الاسلحة والاعتدة التي بحوزتهم ضمن منطقتي (الدورة، الكمالية)".

وأضافت أنه "في سياق متصل تم القبض على متهمين اخرين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة والمواد المخدرة، فضلاً عن ضبط رمانة هجومية وعدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وكمية من المواد والحبوب المخدرة مع واجهزة تعاطيها بالاضافة الى حجز (120) دراجة نارية وتكتك مخالفة لتعليمات السير والحركة المرورية ضمن جانبي الكرخ والرصافة".

وأوضحت أن "هذه الاجراءات الامنية تأتي بهدف بسط الامن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن وتعكير صفو الاجواء الامنة لإقامة فعاليات ونشاطات المواطنين في الاسواق والاماكن العامة وطقوسهم في دور العبادة والجوامع بعد فترة الإفطار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 25 متهماً بينهم 6 بجرائم "الدكة العشائرية” في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 25 متهماً بينهم 6 بجرائم "الدكة العشائرية” في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).