2022/04/11 | 13:29 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافط ذي قار يزور بلدية الناصرية بالتزامن مع صدور مذكرات اعتقال بحق عدد من المتجاوزين على موظفيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/11 | 13:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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