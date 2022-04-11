أمانة مجلس الوزراء تعلن انتهاء الاعداد الكامل لمدينة ذي قار الصناعية

2022/04/11 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الإثنين، الانتهاء من الأعداد الكامل للمدينة الصناعية في محافظة ذي قار، فيما أكدت أنها ستشغل أكثر من 20 ألف عامل.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في تصريح لوكالة الانباء العراقية إن "هناك ملف المدن الصناعية ولجنة خاصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشرف على هذا الملف"، مبيناً أنه "تم الانتهاء من الإعداد الكامل للمدينة الصناعية في ذي قار وباشرت المحافظة بمفاتحة الشركات الاستثمارية المحلية والعالمية لغرض افتتاح المشاريع".

وأشار إلى أن "المدينة الصناعية في ذي قار فيها مشاريع صغيرة ومصانع صغيرة ومتوسطة وكبيرة وهذه المدينة سوف تشغل اكثر من 20 ألف من الأيادي العاملة التي تنعكس إيجاباً على الجانب الاقتصادي وعلى المحافظة".

وأضاف أن "هناك مدناً صناعية في محافظات البصرة والأنبار وواسط تعمل عليها هيئة المدن الصناعية وهذه الهيئة استحدثت لدعم المدن الصناعية"، لافتاً إلى أن "وزارة الصناعة تعمل لدعم مشروع المدن الصناعية في تلك المحافظات".

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