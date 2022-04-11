2022/04/11 | 13:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وفد عراقي برئاسة وزير الموارد المائية يصل هولندا » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 13:26

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