شاهد.. الشرطة تستخدم

2022/04/11 | 13:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شرطة أتلانتا من تعقب سيارة سُرقت مع طفل يبلغ من العمر 9 سنوات لا يزال جالسًا في المقعد الخلفي باستخدام خدمات تحديد المواقع على جهاز آيفون.

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