سوات تداهم مستشفى الحبوبي في الناصرية على خلفية تهم فساد مالي واداري

2022/04/11 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

داهمت قوة مشتركة من سوات وفريق من هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، مستشفى الحبوبي في الناصرية على خلفية تهم فساد مالي واداري من قبل لجان المشتريات.

وقال مصدر مطلع في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "قوة مشتركة من سوات وفريق من هيئة النزاهة، داهمت مستشفى الحبوبي في الناصرية على خلفية تهم فساد مالي واداري من قبل لجان المشتريات فيها".

وأضاف ان "قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة اصدر امر اعتقال بحق 8 موظفين في المستشفى وفق احكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل"، مبيناً ان "عملية المداهمة اسفرت عن اعتقال متهم واحد فقط، فيما هرب 7 آخرين من الباب الخلفي للمستشفى".

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