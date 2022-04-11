2022/04/11 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تحدث النائب عن الإطار التنسيقي عقيل الفتلاوي، اليوم الاثنين، عن سيناريو حل مجلس النواب بعد فشل الكتل السياسية لانهاء الانسداد السياسي للبلاد.

وقال الفتلاوي في حديثه لـ (بغداد اليوم)، أنه "استبعد المضي بحل مجلس النواب مبينا أن هذا قد ينهي التحالفات الحالية إذ أن ليس جميع الأعضاء والكتل يرغبون بذلك وبعضهم لن يرغب بأن يصل مشواره السياسي إلى هذا الحد فمن الصعب في الوقت الحاضر أن يتحقق هذا الأمر لا سيما أن الكثير من المستقلين لا يرتبطون بجهات سياسية وعليه أن الاعم الاغلب يرفض أن نصل إلى هذا الحد".

وأضاف أن "الحوارات لا تزال مستمرة إلا أن بوارق الأمل لم تبصر النور لغاية الآن"، مبينا أنه "من الممكن التنازل عن الكثير من الأمور في سبيل مصلحة الشعب اذا أرادت الكتل السياسية المضي ببناء دولة تقدم خدمة للمواطنين مع الصعوبات والتحديات الاقتصادية".

وتابع ان "العملية السياسية لم تنتهي كما يتوقع البعض بسبب الانسداد السياسي وان الثلث الضامن سيبقى ضامنا لحق المجتمع وسيادة الوطن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ينهي التحالفات السياسية.. نائب عن الاطار يتحدث عن حل البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ينهي التحالفات السياسية.. نائب عن الاطار يتحدث عن حل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).