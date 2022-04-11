المالية النيابية تناقش قانون الدعم الطارئ

2022/04/11 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ناقشت اللجنة المالية، اليوم الاثنين، مع نائب رئيس المجلس شاخوان عبدالله قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

يشار الى ان هذا القانون مطروح في مجلس النواب الا انه جوبه بمعارضة داخل نفس المجلس.

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