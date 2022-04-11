زيلينسكي يوجه نداء لبرلمان كوريا الجنوبية من أجل الحصول على أسلحة

2022/04/11 | 14:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطاب عن بعد أمام البرلمان الكوري الجنوبي يوم الاثنين، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدعم سيؤول، وطلب أسلحة للمساعدة في دفاع أوكرانيا عن نفسها ضد روسيا - وهو الطلب الذي رفضته وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية في وقت سابق.

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