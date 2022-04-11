اعادة 30 أسرة نازحة الى ديالى

2022/04/11 | 14:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهود الحشد الشعبي والتشكيلات الامنية الاخرى اسهمت في اعادة الاسر.

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