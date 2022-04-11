تقرير صادم..

2022/04/11 | 14:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تقرير جديد من أن النساء والأطفال الذين يعيشون في بعض المخيمات السورية، يواجهون مستويات مرتفعة من العنف والاكتئاب مع إجبار بعض النساء على ممارسة "الجنس من أجل البقاء"، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان".

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