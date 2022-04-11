ابراموفيتش يتحدى العقوبات ويسعى لشراء نادٍ اسباني

2022/04/11 | 14:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش عرضًا لشراء ناد إسباني، وفقًا لمشتري محتمل آخر للنادي.وطرح أبراموفيتش تشيلسي للبيع الشهر الماضي، لكنه لن يحصل على فلس واحد حال بيع النادي اللندني، بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية عليه، نتيجة علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ورغم الحصار على بعض أصول أبراموفيتش، بما في ذلك يخته […]

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