2022/04/11 | 14:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _rOsXBLUDDM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في البصرة: فتح منفذ الشلامچة أدى لتخفيض أسعار الخضار في اسواق المحافظة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في البصرة: فتح منفذ الشلامچة أدى لتخفيض أسعار الخضار في اسواق المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).