2022/04/11 | 14:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من هو السفير الايراني "الجديد" في العراق؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: SynuHLjJ5g8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من هو السفير الايراني "الجديد" في العراق؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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