القوة الجوية: جاهزون بدنياً.. سنظهر بمستوى لائق أمام مومباي

2022/04/11 | 14:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد نادي القوة الجوية، أن فريقه الكروي جاهز بدنياً لمواجهة مومباي الهندي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.وقال مدير المكتب الاعلامي للنادي علاء محمد لـ”ايرث نيوز” إن “الفوز على الجزيرة الاماراتي، يُلزم القوة الجوية على الظهور بالمستوى اللائق والمميز في كل مباراة بعد الأداء الرجالي والمتميز في الجولة الأولى”.[…]

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سنظهر بمستوى لائق أمام مومباي أولاً على ايرث نيوز.

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