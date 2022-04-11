مجدداً.. الجواز العراقي في المرتبة قبل الأخيرة على مستوى العالم

2022/04/11 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

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احتل الجواز العراقي من المرتبة قبل الاخيرة في ترتيب جوازات السفر العالمية، فيما حافظ الجواز الياباني والسنغافوري على مرتبتهم الأولى باقوى جواز بالعالم في الربع الثاني عام 2022.

وحسب تصنيف شركة الاستشارات السويسرية "Henley & Partners" للربع الثاني من عام 2022 فقد احتل العراق المرتبة قبل الاخيرة في جوازات السفر بناء على مؤشر حرية التنقل بحصوله على 28 تأشيرة حرة فقط أي بالمرتبة 110 من أصل 111 دولة مدرجة في الجدول يسبقه الجواز السوري بـ 29 تأشيرة حرة، والباكستاني بـ 31 تأشيرة حرة، فيما حل الجواز الأفغاني بالمرتبة الاخيرة بحصولها على 26 تأشيرة حرة.

واضافت ان الجواز الياباني والسنغافوري حصلا على المرتبة الأولى عالميا بحصولهما كلاهما على 192 تأشيرة حرة، يليهما الجواز الالماني والكوري الجنوبي بالمرتبة الثانية بحصولهما على 190 فيزة حرة، ومن ثم جاء الجواز الفنلندي والايطالي و لوكسمبورغ والاسباني بالمرتبة الثالثة بحصولهم على 189 تأشيرة حرة.

عربيا، جاءت الإمارات بالمرتبة الأولى عربيا وبالمرتبة 15 عالميا بـ 175 تأشيرة حرة، فيما جاءت قطر ثانيا عربيا وبالمرتبة 55 عالميا بـ 98 تأشيرة حرة والكويت ثالثا بـ 95 تأشيرة، والبحرين رابعا بـ 84 ومن ثم عمان خامسا بـ 80

ومؤشر Henley Passport هو الترتيب الأصلي المعتمد لجميع جوازات السفر في العالم وفقًا لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها بدون تأشيرة مسبقة، يعتمد الفهرس على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA.

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