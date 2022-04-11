الزاملي والنجار يبحثان سبل تطوير الاستثمار في العراق

2022/04/11 | 14:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحث حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، مع رئيس هيئة الاستثمار سها النجار، الاثنين، المعوقات وتشخيص المشكلات التي تواجه العملية الاستثمارية وآليات النهوض فيها.

وقال الزاملي في بيان لمكتبه الاعلامي تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "قطاع الاستثمار يعد حاليًا واحدًا من بين افضل القطاعات الاقتصادية العالمية وتوليها البلدان اهمية قصوى للنهوض باقتصادها ، فالاستثمار هو المفتاح الاساس لتحقيق التنمية المستدامة , وهنا نجد من الضروري اجراء التحديثات اللازمة على قانون الاستثمار"، داعيًا "الهيئة الى البدء بإعداد مسودة بالتعديلات والتنسيق مع اللجان النيابية المختصة".

وطالب النائب الأول، "الهيئة بإعداد استراتيجية ورؤية واضحة لتطوير هذا القطاع المهم وبشكل يسهم في تسهيل دخول المستثمر وعمله داخل البلاد ، والابتعاد عن جميع الاجراءات البيروقراطية والتعقيدات في موضوعة منح الاجازات وتمليك الاراضي واصدار الاجازات , والاستفادة من تجارب البلدان الناجحة استثماريًا"، مشددًا في الوقت ذاته على "متابعة الشركات العاملة في العراق وسحب اجازات المشاريع المتلكئة منها".

من جهتها بينت النجار ان "الهيئة بصدد انجاز خارطة استثمارية جديدة تشمل جميع محافظات العراق ، والمضي نحو تنشيط التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمشروع الاستثماري بهدف الاسراع بالموافقات ومنح الاجازات وتخصيص الاراضي".

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