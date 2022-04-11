المصرف الزراعي يطلق قروضاً لهذه الفئات

2022/04/11 | 14:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن المصرف الزراعي التعاوني احد تشكيلات وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن اطلاق قروض جديدة.وذكر المصرف في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز انه “تم ترويج معاملات القروض الزراعية لعموم الفلاحين والمزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي، والقروض التجارية لبيئة الأعمال والسلف الشخصية لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف”.ودعا المصرف عموم المواطنين الى “مراجعة […]

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