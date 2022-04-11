القبض على 25 متهما وحجز أكثر من 100 دراجة

2022/04/11 | 14:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم

الاثنين، القبض على 25 متهماً بينهم ستة

بجرائم "الدكة العشائرية"، فضلا عن ضبط

عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة

وكمية من المواد المخدرة، مع حجز

120دراجة نارية مخالفة ل

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