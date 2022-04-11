2022/04/11 | 14:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

اليوم الاثنين، الإجراءات التي قامت

بها الهيئة العامة للگمارك من اعتماد

آليةٍ جديدةٍ؛ لتأييد صحَّة صدور

التصاريح الگمرگيَّة، مُؤكِّدةً أنَّ

من شأن ذلك الحدَّ من حالات ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: الجمارك اعتمدت آلية جديدة للحد من تهريب العملة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: الجمارك اعتمدت آلية جديدة للحد من تهريب العملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).