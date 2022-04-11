على رأس وفد امني.. وزير الدفاع الدنماركي يصل العراق (فيديو)

2022/04/11 | 14:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الدفاع الدنماركي مورتن

بودسكوف، اليوم الإثنين، الى العاصمة

العراقية بغداد على رأس وفد رفيع

المستوى.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان

مقتضب تلقته وكالة نون الخبرية، إن

"الوفد ضم رئيس الأرك

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