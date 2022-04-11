2022/04/11 | 14:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RCYPAkz8Eb0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التعليم في العراق.. ازمة تلد اخرى) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التعليم في العراق.. ازمة تلد اخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).